Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин поддерживает саморегулирование рынка криптовалют на первом этапе их легализации.
Расширение обращения криптовалют неизбежно, но риски для инвесторов, особенно для простых граждан, пока очень высоки, заявил экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в своем Twitter.
«Расширение обращения криптовалют неизбежно. Но пока не созданы стандарты и не доработаны технологии, риски для инвесторов, особенно для простых граждан, очень высоки. С этом смысле саморегулирование эффективнее регулирования», — написал он.
Расширение обращения криптовалют неизбежно. Но пока не созданы стандарты и не доработаны технологии, риски для инвесторов, особенно для простых граждан, очень высоки. С этом смысле саморегулирование эффективнее регулирования. https://t.co/yaTzZYu99S
— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 26 января 2018 г.
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