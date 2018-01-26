Расширение обращения криптовалют неизбежно, но риски для инвесторов, особенно для простых граждан, пока очень высоки, заявил экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в своем Twitter.



«Расширение обращения криптовалют неизбежно. Но пока не созданы стандарты и не доработаны технологии, риски для инвесторов, особенно для простых граждан, очень высоки. С этом смысле саморегулирование эффективнее регулирования», — написал он.

Расширение обращения криптовалют неизбежно. Но пока не созданы стандарты и не доработаны технологии, риски для инвесторов, особенно для простых граждан, очень высоки. С этом смысле саморегулирование эффективнее регулирования. https://t.co/yaTzZYu99S

— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 26 января 2018 г.







