За прошедшие сутки курс биткоина снизился на 4,01% и теперь составляет $10,8 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $181,7 млрд. Таковы данные СoinМarketСap на 18.00 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 1,45% до $1,036 тыс. Капитализация второй криптовалюты составляет $100,7 млрд.

Курс Ripple упал еще на 8,31% за сутки. Он составляет $1,21 при капитализации $46,8 млрд.

Bitcoin Cash снизился на 4,6% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет $1,564 тыс. Капитализация криптовалюты - $26,4 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют - $527,2 млрд.