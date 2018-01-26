С начала 2018 года кредитный портфель КБ «Кубань Кредит» ООО вырос практически на полмиллиарда рублей и по состоянию на 26 января 2018 года достиг 55,1 млрд рублей.

Кредитный портфель сформирован за счет займов, выданных Банком юридическим лицам и населению Юга России.

Банк «Кубань Кредит», учитывая изменения в структуре финансового рынка ЮФО, обновляет продуктовую линейку, предлагает клиентам конкурентоспособные процентные ставки и актуальные программы кредитования. Это способствует увеличению объемов, предоставляемых КБ «Кубань Кредит» заемных средств, поддержке МСП и развитию ведущих отраслей экономики Краснодарского края.