Для оплаты за товары и различные услуги клиенту достаточно поднести свою карту к терминалу на кассе торговой точки и необходимая сумма будет списана со счета карты. Если сумма не превышает 1 000 рублей, то оплата осуществляется без введения PIN-кода. При этом, карта не передается кассиру, что позволяет клиенту полностью контролировать процесс оплаты.

За последнее время в России значительно расширилась сеть приема бесконтактных карт, охватывая сетевые магазины, рестораны, кафе, аптеки, кинотеатры и автозаправочные станции. Бесконтактные карты принимаются к оплате во всех терминалах, отмеченных специальным символом «волна», включая сеть быстрого питания Макдоналдс, KFC, кофейни Старбакс, супермаркеты «Азбука вкуса», Икеа и т.д.

«ЮНИСТРИМ БАНК всегда уделял большое внимание развитию и повышению доступности инновационных технологий, которые постепенно становятся неотъемлемой составляющей нашей современной жизни. Мы рады возможности предложить клиентам бесконтактные карты моментальной выдачи с технологией Visa payWave, и, тем самым, максимально упростить для них процесс оплаты. Благодаря скорости обслуживания и надежности, а также высоким темпам развития инфраструктуры обслуживания, бесконтактные карты будут широко востребованы клиентами как при использовании в России, так и во время путешествий», - отмечает Надежда Кибальник, заместитель председателя Правления АО КБ «ЮНИСТРИМ».

В общей сложности в 2017 году ЮНИСТРИМ банк выпустил более 70 000 карт, перешагнув рубеж в 100 000 карт. Транзакционные обороты по картам за 2017 год увеличились на 350%-ов, составив более 2,3 млрд рублей в год.

Высокие темпы роста главным образом обусловлены повышением качества обслуживания клиентов и активным развитием дистанционного канала распространения карт, в рамках которого можно оформить карту на сайте или через колл-центр банка. Курьер банка доставит карту в удобное для клиента место и время.

Держателям карт ЮНИСТРИМ банка доступен также мобильный банк, который позволяет в любой момент времени совершать широкий спектр денежных переводов и платежей по сниженным тарифам.