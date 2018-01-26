Это произошло на фоне роста стоимости ее акций.
Китайская интернет-компания Alibaba Group стала второй высокотехнологичной компанией в Китае, чья рыночная капитализация превысила отметку $500 млрд.
В 2017 году стоимость акций интернет-компании выросла более чем на 90%, а с начала 2018 года - еще на 13%. На Нью-йоркской фондовой бирже курс акций Alibaba Group превысил отметку $198 за штуку, сообщает ТАСС, сылаясь на газету South China Morning Post.
В настоящее время Alibaba в один ряд с крупнейшими публичными высокотехнологичными компаниями мира - Apple ($886 млрд), Alphabet ($812 млрд), Microsoft ($708 млрд), Amazon ($654 млрд) и Facebook ($544 млрд).
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