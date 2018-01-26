Китайская интернет-компания Alibaba Group стала второй высокотехнологичной компанией в Китае, чья рыночная капитализация превысила отметку $500 млрд.

В 2017 году стоимость акций интернет-компании выросла более чем на 90%, а с начала 2018 года - еще на 13%. На Нью-йоркской фондовой бирже курс акций Alibaba Group превысил отметку $198 за штуку, сообщает ТАСС , сылаясь на газету South China Morning Post.

В настоящее время Alibaba в один ряд с крупнейшими публичными высокотехнологичными компаниями мира - Apple ($886 млрд), Alphabet ($812 млрд), Microsoft ($708 млрд), Amazon ($654 млрд) и Facebook ($544 млрд).