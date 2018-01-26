Сделать вложения в размере $20 миллионов в ICO мессенджера Telegram планирует каждая из трех крупных венчурных фирм: Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital. Ранее эти компании занимались финансированием таких успешных проектов, как Google, Apple и Amazon.

В распоряжение Financial Times попали документы, которые Telegram распространил среди потенциальных инвесторов, сообщает Coinfox . Согласно их данным, проект планирует построить целую виртуальную экономику, чьи «пользователи смогут стать своеобразной критической массой, которая подтолкнет общество к широкомасштабному признанию и принятию криптовалют».

При этом Telegram намерен создать абсолютно новый блокчейн для своей криптовалюты, который объединит множество криптографически защищенных распределенных реестров и будет поддерживать самые разнообразные сервисы.

Цель первого раунда ICO Telegram, открытого только для крупных инвесторов, – собрать $600 миллионов к концу февраля. Раунд для всех желающих может последовать в марте − с той же целевой суммой.