Цель первого раунда ICO Telegram, открытого для крупных инвесторов, – собрать $600 миллионов к концу февраля.
Сделать вложения в размере $20 миллионов в ICO мессенджера Telegram планирует каждая из трех крупных венчурных фирм: Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital. Ранее эти компании занимались финансированием таких успешных проектов, как Google, Apple и Amazon.
В распоряжение Financial Times попали документы, которые Telegram распространил среди потенциальных инвесторов, сообщает Coinfox. Согласно их данным, проект планирует построить целую виртуальную экономику, чьи «пользователи смогут стать своеобразной критической массой, которая подтолкнет общество к широкомасштабному признанию и принятию криптовалют».
При этом Telegram намерен создать абсолютно новый блокчейн для своей криптовалюты, который объединит множество криптографически защищенных распределенных реестров и будет поддерживать самые разнообразные сервисы.
Цель первого раунда ICO Telegram, открытого только для крупных инвесторов, – собрать $600 миллионов к концу февраля. Раунд для всех желающих может последовать в марте − с той же целевой суммой.
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