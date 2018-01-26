Российский рынок скорректируется вниз из-за укрепления индекса доллара на 1% к мировым валютам благодаря заявлению президента США на форуме в Давосе о желании видеть сильный доллар. Поэтому цены сырьевых товаров, рассчитываемые в долларах, снизились на 0,4-1,1%, в том числе и на нефть марки Brent на $1 до $70 за баррель. Однако под конец азиатской торговой сессии доллар немного ослаб, что возможно связано с переключением внимания инвесторов на проблемы внешней торговли США.

Вместе с тем, повестка пятницы президента США предполагает встречи с коллегами из Африки и Швейцарии на тему торговли, инвестиций. Поэтому не исключено, что доллар отреагирует повышенной волатильностью на словесные интервенции Д.Трампа. При этом в пятницу в пользу рубля играет уплата налога на прибыль в понедельник. Также окажет поддержку российскому рынку и привлечет внимание иностранных инвесторов изменение рейтинговым агентством Moody's прогноза по суверенному рейтингу РФ со «стабильного» на «позитивный».