ВТБ в состоянии повысить дивиденды в 2018 году, но этот вопрос пока не обсуждался с правительством, сообщил председатель правления банка Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24» в пятницу, сообщает ТАСС .

«Я думаю, с учетом роста двукратного прибыли банка в этом году мы, конечно, будем в состоянии больше дивидендов заплатить нашим акционерам. Мы будем, наверное, такое предлагать, хотя пока еще с правительством мы не дискутировали на эту тему, предложений пока не делали", — сказал Костин.