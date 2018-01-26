Visa не будет участвовать в обработке трансакций, связанных с криптовалютами, и не рассматривает их, в том числе биткоин, как игроков платежной системы. Об этом заявил глава Visa Альфред Келли в ходе конференции в National Retail Federation в Нью-Йорке, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. По его мнению, биткоин скорее товар, чем платежная система, и его цены во многом обусловлены спекуляциями.

«Мы в Visa не будем обрабатывать трансакции, основанные на криптовалюте. Мы будем обрабатывать трансакции только на валютном рынке», — заявил Келли, добавив, что биткоин не является «реальными деньгами».

С начала 2018 года Visa начала постепенно прекращать партнерство с криптовалютными финтех-компаниями. Кроме того, в начале января компания закончила выпуск предоплаченных карт от дочерней компании WaveCrest в Европе из-за нарушения действующих правил деятельности Visa.

WaveCrest предоставлял свои услуги ряду криптокартовых компаний, включая Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX. Эти предприятия преобразуют криптовалюты клиентов в наличные деньги, которые использовались для ежедневных трансакций.

«Наши действия не были предприняты именно из-за криптовалюты. Они скорее отражают неспособность эмитента соблюдать политику Visa, обеспечивающую безопасность и целостность нашей платежной системы», — пояснили в Visa после блокировки более 500 тыс. дебетовых карт у компании Cryptocurrency Card Wire.