Глава Роспатента Григорий Ивлиев сообщил в интервью ТАСС , что цифровизация — это основное направление развития ведомства.

По его словам, через цифровизацию решаются вопросы ускорения, качества, подготовки людей, информированности общества.

«Она носит глобальный характер, появляются феномены, составляющие вызовы для права интеллектуальной собственности: интернет вещей, биг-дата, блокчейн, искусственный интеллект. Но мы сегодня берем эти инструменты для того, чтобы их использовать в своей работе», - пояснил Григорий Ивлиев.

«Например, мы планируем создать реестр 3D-технологий, с помощью которого будет проводится сравнение 3D-модели из поданной заявки с уже существующим массивом зарегистрированных моделей, их сопоставление. Эксперт просто будет смотреть результаты этого поиска, где красным цветом будут отмечены несовпадения, а зеленым — сходства. Останется только посмотреть на цвета и нажать на кнопку. Все остальное сравнение за него сделает специальная программа», - ответил Ивлиев на вопрос о том, как будет использоваться искусственный интеллект в Роспатенте.