Объемы электроэнергии, потребляемой майнерами биткоина сравнялось с объемами, необходимыми для целой экономики G-20, сообщила Кристин Лагард.

По ее словам, если все продолжится в том же духе, то в 2018 году эта система будет потреблять столько же электричества, сколько Аргентина.

«Майнинг биткоинов к дополнительному использованию компьютеров является энергетическим злом, - отметила Лагард в интервью Bloomberg . - Мы полагаем, что в 2018 году, если все так и будет продолжаться, система начнет потреблять столько же электроэнергии, сколько Аргентина».

За последний год потребляемость электроэнергии для майнинга биткоинов выросла в три раза и достигла 37 ГВт·ч в день. Это эквивалентно примерно 30 атомным реакторам мощностью 1,2 ГВт, работающих на максимуме.

Также, глава МВФ также отметила, что пока цены на криптовалюта растут, объемы ее добычи тоже будут расти.

«С климатом происходят необратимые изменения, а мы только наблюдаем за тем, сколько угля использует Китай для майнинга биткоинов. Так что эта ситуация вызывает беспокойство», - заключила она.