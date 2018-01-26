Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления». Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.



По его словам, пока в мире будут «на подъеме» диктаторские режимы, правительства таких стран будут вкладываться в биткоины, чтобы обустроить себе «гнездышко» за границей. Вместе с тем миллиардер позитивно оценил блокчейн-технологии. По словам Сороса, в его фонде «Открытое общество» используют такие технологии, чтобы помочь мигрантам общаться со своими семьями и сохранить свои деньги в безопасности.

Глава ВТБ Андрей Костин 24 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что считает биткоин «фейковой валютой». По его словам, у криптовалюты нет «большого будущего».

В сентябре 2017 года глава JP Morgan Джеймс Даймон заявил, что уволил бы любого трейдера банка «в одно мгновение», если тот начал бы торговать криптовалютами. По его словам, рано или поздно криптовалюта просто «взорвется».