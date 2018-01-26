Рубль продолжает укрепляться и это бьет по росту экономики России, заявил в Давосе в интервью «России 24» основатель «РусАла» и «Базэла», контролирующий автомобилестроительную группу «ГАЗ» Олег Дерипаска. В прошлом году укрепление рубля ударило по отраслям, ориентированным на экспорт, отметил бизнесмен, сообщает «Вести Экономика» .

«Мы видим результат: Китай показал рост больше 6,5%, Америка демонстрирует рост 3%, и то, что у нас практически полное отсутствие роста — это связано с неконкурентоспособностью наших товаров, — заявил Дерипаска. — Это в первую очередь связано с завышенным курсом рубля и отсутствием тех стимулов, которые нужны, чтобы развивалось производство в стране, а именно – доступное финансирование, низкие процентные ставки».

«Конечно, очень сильно помогли положительные изменения, которые произошли на сырьевом рынке. Цены на многие товары нашего экспорта поднялись, что, конечно, сбалансировало многие вещи», — отметил Дерипаска.

В январе 2015 года Олег Дерипаска в интервью «Россия 24» заявил также в Давосе, что руководство Банка России надо отправить в космос после действий регулятора по резкому повышению процентных ставок.