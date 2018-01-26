Денежная база РФ в узком определении на 19 января составила 9 трлн 491,6 млрд рублей. Такие данные опубликованы в пятницу, 26 января, на сайте Банка России.

По состоянию на 12 января 2018 года показатель равнялся 9 трлн 522,5 млрд рублей. Таким образом, за неделю он снизился на 30,9 млрд рублей.



Денбаза в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ. Еженедельные значения приводятся на конец отчетных дат.