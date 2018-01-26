Банк России предложил банкам выбрать один из двух способов получать информацию о суммарной долговой нагрузке клиентов. Предпочтительным вариантом регулятор назвал децентрализованную схему с использованием программ «дочки» Сбербанка , сообщает РБК со ссылкой на письмо регулятора.



Центробанк разработал и направил в январе участникам рынка два предложения о том, как банкам проводить оценку совокупной задолженности заемщиков. Первый предполагает, что все БКИ передают сведения о заемщиках, необходимые для расчета совокупного долга и платежа, в любое из уполномоченных системно значимых бюро кредитных историй (СЗБКИ). И когда пользователю кредитной истории, то есть кредитной или микрофинансовой организации, нужны данные о заемщике, он обращается в любое СЗБКИ, которое делает дополнительные запросы в остальные СЗБКИ, производит удаление дублирующих сведений и итоговый расчет совокупного ежемесячного платежа. Таким образом, банки или микрофинансовые организации будут получать от СЗБКИ готовую информацию о совокупной долговой нагрузке своего клиента.

Второй вариант, предложенный Сбербанком совместно с Объединенным кредитным бюро (ОКБ), его «дочкой», строится на принципах децентрализованной схемы. Для получения информации о совокупном долге заемщика финансовые организации должны самостоятельно обратиться во все СЗБКИ, агрегировать сведения, произвести дедубликацию и расчет совокупного ежемесячного платежа.

Участники рынка до конца января должны определиться с итоговым вариантом получения сведений о платежной нагрузке граждан, следует из письма регулятора. Там отмечается, что предложенный Сбербанком вариант сочтен регулятором наиболее перспективным.



В Сбербанке подтвердили планы по участию в проекте. При этом представитель банка отметил, что для реализации второго варианта у всех крупных БКИ и большинства кредиторов уже есть необходимые технологии и инфраструктура, которые потребуют незначительных изменений.

