Банк России, ассоциация «ФинТех» и образовательный центр «Сириус» (под управлением образовательного фонда «Талант и успех») подписали в пятницу, 26 января, в Сочи в рамках II Всероссийской конференции «Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи» трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество будет направлено на выстраивание совместной системной работы в области обучения и развития талантливых детей и молодежи в сфере финансовых технологий, а также на содействие талантливой молодежи в построении успешной карьеры в России, поясняется на сайте Центробанка.

На базе центра «Сириус» планируется создать научную лабораторию для апробации инновационных решений и пилотных проектов участников рынка.

«Рынок финансовых технологий развивается очень быстро, и у его участников есть множество инновационных идей, которые требуют быстрого воплощения. Создание инновационной лаборатории по финансовым технологиям на базе центра «Сириус» позволит привлечь талантливых людей к проработке и пилотированию новых решений. Департамент финансовых технологий Банка России планирует принимать активное участие в работе лаборатории», — комментирует директор департамента финансовых технологий ЦБ Алиса Мельникова.

«Крайне важно не только находить молодые таланты, но и обеспечить им понятные, интересные для них маршруты обучения и дальнейшего развития», — отметила в свою очередь руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.



«Выпускники центра «Сириус» получают отличную подготовку, и им важно продолжать развиваться дальше. Ассоциация «ФинТех» заинтересована в создании программ стажировок и последующем трудоустройстве выпускников в передовые компании финансового сектора», — подчеркнул генеральный директор ассоциации «ФинТех» Сергей Солонин.