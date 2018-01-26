Краудфандинг, или розничное финансирование, будет регулироваться законодательно. Контроль за операторами этого рынка будет осуществлять Банк России, следует из размещенного на его сайте проекта закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» .

Закон регулирует отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий посредством инвестиционных платформ, а также определяет правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга). Закон не распространяется на пожертвования посредством инвестплатформ. Инвестирование посредством инвестплатформы не требует государственной регистрации граждан, осуществляющих вложения, в качестве ИП.

Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций и договор об оказании услуг по содействию в инвестировании являются договорами присоединения, условия которых предусмотрены в правилах инвестиционной платформы. Присоединение к этим договорам осуществляется при условии идентификации и аутентификации лица, намеренного стать участником инвестиционной платформы, и оформляется электронным документом, подписанным простой электронной подписью (если правилами платформы не предусмотрен иной вид электронной подписи или способ присоединения к договору). Для идентификации и аутентификации участников инвестиционной платформы ее оператор вправе подключиться к единой системе идентификации и аутентификации, используемой для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Инвестирование посредством инвестиционной платформы может осуществляться путем: 1) предоставления займов; 2) приобретения ценных бумаг; 3) приобретения доли участника в уставном капитале ООО, в складочном капитале хозяйственного товарищества или хозяйственного партнерства; 4) приобретения токенов инвестиционного проекта.

Термин «токен» используется в законе о краудфандинге в значении, определенном в федеральном законе «О цифровых финансовых активах» (он также пока выложен в виде проекта): это «вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых записей». Также в законопроекте о краудфандинге фигурирует понятие «смарт-контракт» (в определении, которое дается в законе о цифровых активах): это «договор в электронной форме, определение и исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых записей в строго определенной им последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств».

Приобретая токен инвестиционного проекта, инвестор может приобрести следующие имущественные права: 1) права (требования) из договора займа, предоставленного лицу, которое привлекает инвестиции; 2) право требовать передачи ценных бумаг при их размещении (выдаче) лицом, привлекающим инвестиции; 3) право требовать передачи ценных бумаг (и осуществления прав по ним), которые выпущены лицом, привлекающим инвестиции; 4) право требовать передачи имущества, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или прав использования результата интеллектуальной деятельности; 5) право требования выполнения работ и оказания услуг.

Законопроект предусматривает ограничения по инвестированию средств вышеуказанными способами со стороны граждан, которые не являются квалифицированными инвесторами или ИП. Так, сумма инвестиций одного инвестора в один инвестиционный проект с использованием инвестплатформы в течение календарного года не может превышать 50 тыс. рублей. Общая сумма инвестиций одного инвестора во все инвестиционные проекты с использованием инвестиционных платформ в течение календарного года не может превышать 500 тыс. рублей. Общая сумма инвестиций, привлеченных одним лицом с использованием инвестиционных платформ, в течение календарного года не может превышать 200 млн рублей. Оператор инвестплатформы обязан контролировать соблюдение этих ограничений в отношении проектов, которые предлагает для инвестирования.

ЦБ будет вести реестр операторов инвестиционных платформ, соответствующую деятельность смогут осуществлять только организации, включенные в этот реестр. Если на день вступления закона в силу участник рынка уже ведет такую деятельность, то должен будет в течение года войти в реестр либо прекратить ее. Деятельность по организации краудфандинга нельзя совмещать с деятельностью кредитной организации либо некредитной финансовой организации, за исключением деятельности организатора торговли, брокера, управляющего, депозитария или регистратора.

Размер собственных средств (капитала) оператора инвестиционной платформы должен будет составлять не менее 5 млн рублей.

Долей в 10% и более в организации, являющейся оператором инвестплатформы, не могут прямо или косвенно, самостоятельно или совместно со связанными лицами владеть компании из юрисдикций, не предусматривающих раскрытия информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Минфином РФ, юрлица с отозванной за нарушения лицензией на данную деятельность, а также физлица с неистекшей дисквалификацией или неснятой/непогашенной судимостью по экономическим преступлениям и преступлениям против государственной власти. Последние ограничения распространяются и на членов руководства оператора инвестплатформы.

Законопроектом предусмотрено, что оператор инвестиционной платформы не отвечает перед инвесторами по обязательствам лица, привлекающего инвестиции.

В предложении от лица, привлекающего инвестиции через краудфандинговую платформу, должен указываться срока действия предложения и минимальный объем привлекаемых денежных средств для достижения цели инвестиционного проекта (также может указываться целевой объем привлекаемых денежных средств, по достижении которого действие предложения прекращается). Если минимальная сумма не была собрана в течение оговоренного срока, то средства возвращаются инвесторам; проценты не начисляются. В течение пяти рабочих дней со дня передачи денежных средств на номинальный счет оператора платформы, но не позднее дня прекращения действия предложения инвестор может отозвать свое вложение и потребовать возврата средств (проценты также не начисляются).

Вложения посредством инвестиционной платформы могут осуществляться только безналичными денежными средствами, которые зачисляются на номинальный счет, открытый оператору инвестиционной платформы. Если иное не предусмотрено правилами платформы, то лицо, привлекающее инвестиции, исполняет свои обязательства перед инвесторами (за исключением обязательств по передаче доходов и выплат по ценным бумагам) также путем перечисления денег на номинальный счет оператора платформы.

Оператор инвестиционной платформы не вправе использовать денежные средства с номинального счета другими способами, помимо установленных законом о краудфандинге, и не может смешивать средства участников с собственными средствами, если речь не идет о вознаграждении оператору или привлечении инвестиций им самим.

Лицами, привлекающими инвестиции посредством инвестиционной платформы, могут являться российские коммерческие организации или индивидуальные предприниматели. В отношении таких лиц не должно быть подано заявлений о банкротстве, а руководители организаций должны соответствовать прописанным в правилах платформы требованиям, касающимся деловой репутации.

В числе прочего законопроектом о краудфандинге предполагается внесение поправок в закон «О рекламе». Так, не допускается реклама инвестиционной платформы, участниками которой могут быть только квалифицированные инвесторы, а также реклама условий инвестирования в инвестпроекты. Кроме того, реклама услуг оператора должна содержать предупреждение о том, что предлагаемые договоры «являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме».



Закон вступит в силу со дня официального опубликования.