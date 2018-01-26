Сумма платежей российских нефинансовых организаций по внешнему долгу, включая основной долг и проценты, в I и II кварталах 2018 года составит 28,7 млрд и 15,3 млрд долларов соответственно. Такие цифры со ссылкой на данные макроэкономической статистики приводит в пятницу Банк России. Фактические платежи (без учета внутригрупповых) могут составить до 31 млрд долларов за все полугодие, свидетельствуют данные регулятора.

Согласно актуализированной информации, существенный объем платежей по внешнему долгу в I квартале 2018 года приходится на внутригрупповые платежи российских компаний из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке (11,8 млрд долларов, или 41% плановых выплат, по данным макростатистики). В ЦБ подчеркивают, что данные платежи имеют высокую вероятность пролонгации и не окажут давления на ликвидную позицию заемщиков.

В целом фактические платежи могут составить до 16,8 млрд долларов в I квартале и 14,2 млрд во II квартале 2018 года. Остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи (определенные по 30 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке).



Проведенный Банком России опрос 30 крупнейших компаний показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2018 году составляет 94% в январе, 12% в феврале, 1% в марте, 5% в апреле, 1% в мае и 35% в июне. С учетом корректировок на внутригрупповое финансирование выплаты крупнейших компаний в I квартале 2018 года составят 8,1 млрд долларов, что на 18% меньше, чем в сопоставимом периоде 2017-го, а во II квартале 2018-го — 9,2 млрд: это в полтора раза больше, чем во II квартале 2017 года, главным образом за счет значимых плановых выплат в апреле. Свыше 5 млрд долларов в апреле приходится на погашения еврооблигаций ряда крупных нефинансовых организаций, обладающих достаточным запасом валютной ликвидности для исполнения долговых обязательств, уточняется в сообщении ЦБ.

График предстоящих платежей по внешним долгам 30 крупнейших заемщиков — нефинансовых организаций в I—II кварталах 2018 года*

* Показатели за I квартал скорректированы с учетом актуализированных данных из паспортов сделок, оформленных в уполномоченных банках при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.