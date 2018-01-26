Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал проект федерального закона Минфина о регулировке криптовалют.

По его мнению, предлагаемое ведомством регулирование слишком жесткое.

«То, что предлагает Минфин, — это намного более жесткое регулирование, чем в Японии, Швейцарии, Белоруссии, Армении. То есть во всех странах, которые приняли какое-то законодательство. Лучше ничего не принимать, чем принимать такое законодательство. Это просто — сделать так, чтобы криптосообщество и блокчейн никогда не посчитали своей родиной Россию», — сказал он.

«Поэтому мы, конечно, категорически против этого текста законопроекта. Понятно, почему они пытаются поставить такие барьеры. Потому что блокчейн — это технология, которая позволяет контролировать чиновников. Сегодня у нас все наоборот — чиновники считают своей важнейшей функцией контролировать предпринимателей, тех, кто занимается блокчейном и новыми технологиями. И это им, конечно, не нравится», — заявил Титов.

25 января Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах». Он вводит в законодательство такие понятия, как криптовалюта и токен, а также определяет порядок публичного предложения токенов в ходе ICO. Также Минфин сообщил о наличии противоречий с ЦБ по вопросу обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и иное имущество.

3 ноября Титов и эксперты Института экономики роста имени Столыпина представили к обсуждению свои предложения по регулированию криптовалют в России. В проекте указано, что криптовалюты не могут допускаться к сделкам купли-продажи, оплате работ и услуг, иным сделкам ГК РФ, но могут обмениваться на рубли и иностранные валюты. Отмечается, что не все криптовалюты могут быть допущены к такому обмену, а только имеющие оператора или центр эмиссии. Согласно предложениям, вопрос о допуске к обмену на рубль и иностранные валюты будет решать ЦБ.