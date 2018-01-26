По данным аналитиков блокчейн-коммуны, cозданной госкорпорацией ВЭБ, в 2017 году российские компании привлекли на ICO $390 млн инвестиций.

Мировой объем собранных на ICO средств они оценили в $1,2 млрд, сообщает Anycoin .

Исследователи из Ernst&Young подсчитали, что российские ICO-проекты привлекли на $80 млн меньше — $310 млн, уступая США и Китаю, а в целом по миру сумма привлеченных в 2017 году посредством проведения ICO средств составила $3,7 млрд, из которых хакерами было похищено около $400 млн или чуть более 10%.

Как сообщал Банкир.Ру, по подсчетам Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) потери экономики России из-за отсутствия регулирования ICO в 2017 году достигли 20 млрд рублей.