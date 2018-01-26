Валютный рынок

Наталия Шилова, директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка:

На следующей неделе российская валюта может оказаться в уязвимом положении. Во-первых, налоговый период января фактически завершен и ключевые налоги уплачены. Во-вторых, самый большой риск несет публикация доклада о возможных санкциях на ОФЗ (29 января после закрытия торгов в России), а также списка самых влиятельных политиков и бизнесменов России, которые, по мнению Минфина США, могут быть причастны к коррупции и незаконному обогащению. Также с 30 января президент США обязан ввести запрет на участие американских компаний в предоставлении технологий российским нефтедобывающим компаниям в проектах по всему миру. Помимо этого возможно расширение списка компаний, подпадающих под санкции (ж/д, транспортная, металлургическая и добывающая отрасли) и введение запрета на строительство и модернизацию трубопроводов со стоимостью участия более 1 млн$ и др. Наиболее жесткий сценарий может спровоцировать выход иностранных инвесторов из активов и ценных бумаг российских компаний, оказавшихся в санкционных списках. Однако при отсутствии значимых одномоментных санкций курс рубля может остаться устойчив.

Кроме того, на мировой арене внимание инвесторов будет сконцентрировано вокруг новостей по доллару США – ожидается заседание ФРС, статистика по рынку труда и публикация опережающих показателей по экономическим ожиданиям. Все вместе в случае реализации базового сценария приведет к некоторому «реваншу» доллара США на фоне позитивных данных по американской экономике и подтверждения ФРС США желания повысить ставку в 3 раза в 2018 году. Ожидаем колебаний рубля в пределах 55,90-57 рублей, возможно тестирование верхний границы в начале недели в случае введения санкций на госдолг и публикации «широкого» персонального списка лиц, против которых возможно введение санкций в дальнейшем.

Нефтяной рынок

Антон Покатович, главный аналитик Бинбанка:

Нефтяной рынок завершает неделю на территории роста, котировки Brent фиксируются вблизи уровня 70,2$. Драйверами очередного преодоления психологической отметки в 70$ стали данные от Минэнерго США о продолжении снижения запасов сырой нефти, а также слабость американской валюты. Новостной фон способствовал дополнительному росту цен: Генсек ОПЕК Баркиндо заявил, что сотрудничество ОПЕК и стран вне ОПЕК не ограничится ребалансировкой нефтяного рынка и продолжится в 2019 году. С аналогичной риторикой выступил и представитель Саудовской Аравии, пообещав рынкам, что летом 2018 года на заседании ОПЕК+ будут представлены механизмы по плавному сворачиванию пакта ОПЕК+ в конце года. Однако, на наш взгляд, фундаментальные данные продолжают формировать предпосылки для коррекции цен. Данные о производстве нефти в США показали рост производства за прошлую неделю на 130 тыс.барр./сутки до уровня 9,9 млн барр./сутки. Данные уровни производства уже сейчас демонстрируют существенный и стабильный рост американского производства, и позволяют нам ожидать возвращения давления на цены со стороны предложения. Полагаем, что в том случае, если на следующей неделе данные Минэнерго США продемонстрируют рост производства до уровней вблизи 10 млн барр./сутки, нефтяные цены могут начать снижаться. В результате ожидаем, что на следующей неделе цены будут находиться в диапазоне 69,3-70,5$.