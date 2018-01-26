Портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки по депозитам юридических лиц в рублях, долларах США и евро в разрезе сроков привлечения .

А также предлагает рассмотреть сравнение средних процентных ставок по депозитам юридических лиц в рублях в разрезе сумм депозитов.

Обзор составлен на основе базы данных Банки.ру по депозитам юридических лиц , в которой представлена информация по продуктам около 120 банков.

Депозиты сгруппированы по валютам (рубли, доллары США, евро), а также по срокам (один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше). Сравнивались средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма вклада не учитывалась.

В декабре доходность депозитов для юрлиц в рублях снизилась в среднем на 0,13 п. п.

Средние ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц снизились на 0,16 п. п. до 6,14%.

Ставки по среднесрочным депозитам сроком на шесть месяцев и полтора года снизились на 0,12 п. п. до 6,73% и 6,77%.

Доходность долгосрочных депозитов на срок от трех лет и выше снизилась на 0,06 п. п. до 6,8%.

Ставки по депозитам в долларах США изменялись незначительно ( смотреть график ).

Ставки по краткосрочным депозитам сроком на один и три месяца снизились на 0,03 п. п. до 0,49% и 0,85%.

Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть, девять месяцев и полтора года осталась без изменений на уровне 1,06%, 1,16% и 1,53% соответственно.

Ставки по долгосрочным депозитам остались на прежнем уровне: сроком на два года — 1,66%, а от трех лет и выше — 1,94%.

Ставки по депозитам в евро изменялись разнонаправленно ( смотреть график ).

Средние ставки по краткосрочным депозитам снизились. Ставки по депозитам сроком на один месяц — на 0,02 п. п. до 0,22%.

Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть месяцев повысилась на 0,07 п. п. до 0,68%, а на один год — на 0,08 п. п. до 0,8%. При этом ставки по депозитам сроком на девять месяцев снизились на 0,02 п. п. до 0,68%, а на полтора года — на 0,03 п. п. до 0,74%.

Средние ставки по долгосрочным депозитам сроком на два года и от трех лет и выше понизились на 0,09 п. п. до 0,88% и 0,73% соответственно.

Данные для сравнения изменения средней процентной ставки по депозитам в рублях в разрезе по суммам взяты по состоянию на 1 ноября, 1 декабря 2017 года и 1 января 2018-го. Депозиты сгруппированы по суммам (до 10 млн рублей, от 10 млн рублей включительно до 100 млн рублей и от 100 млн рублей и выше), а также разбиты по срокам (один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше).

Изменения средних процентных ставок по депозитам в сумме до 10 млн рублей: в декабре все ставки снизились. На 0,01 п. п. по депозитам сроком на два года, на 0,04 п. п. — от трех лет и выше, на 0,13 п. п. — на шесть месяцев, на 0,14 п. п. — на два, три месяца и полтора года, на 0,15 п. п. — на девять месяцев и один год, на 0,17 п. п. — на один месяц ( смотреть график ).

Диапазон средних ставок по привлечению депозитов на 1 января в сумме до 10 млн рублей колеблется в пределах 0,87 п. п., минимальное предложение — для депозитов сроком на один месяц (5,94%), максимальное — от трех лет и выше (6,81%).

Процентные ставки по депозитам в сумме 10—100 млн рублей в декабре в основном снижались, исключение составили ставки по депозитам сроком на два года, они повысились на 0,08 п. п.

Разница между минимальной и максимальной ставкой привлечения также составляет 0,68 п. п. Минимальная ставка предлагается по депозитам сроком на один месяц (6,45%), максимальная — на девять месяцев (7,13%).

Ставки по депозитам от 100 млн рублей также снизились.

Разброс средних процентных ставок для депозитов суммами 100 млн рублей и выше составил 1,06 п. п. Минимальные ставки предлагаются для депозитов сроком на полтора года — 6,79%, а максимальные, 7,85%, — на два месяца.