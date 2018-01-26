Банк «Возрождение» подвел предварительные итоги деятельности в 2017 году согласно российским стандартам бухгалтерского учета (без учета событий после отчетной даты) и управленческой отчетности.

Чистая прибыль, заработанная банком в 2017 году, составила 3,6 млрд рублей против 0,8 млрд рублей по результатам 2016 года. Чистая прибыль банка с учетом событий после отчетной даты (СПОД) будет определена в аудированной годовой бухгалтерской отчетности, планируемой к раскрытию в марте 2018 года.

Традиционно банк следует консервативной политике управления ликвидными активами и поддерживает их на высоком уровне. 2017 год был достаточно сложным для банковского сектора, и чтобы обеспечить устойчивость в этот период, банк «Возрождение» аккумулировал дополнительные средства и нарастил объем своих высоколиквидных активов с 20 млрд рублей до 24 млрд рублей. Входящие в их состав денежные средства и их эквиваленты за тот же период выросли с 9 млрд рублей до 13 млрд рублей, а портфель ценных бумаг увеличился с 19 млрд рублей до 34 млрд рублей.

Банк соблюдает все требования Банка России к нормативам ликвидности. По состоянию на 1 января 2018 года, их значения составили 1 361,2% для Н2 (норматив мгновенной ликвидности), 699,2% для Н3 (норматив текущей ликвидности), и 44,1% для Н4 (норматив долгосрочной ликвидности) при минимально допустимых значениях 15% и 50% для Н2 и Н3, соответственно, и при максимально допустимом значении 120% для Н4.

Кредитный портфель банка до вычета резервов сохранился практически на уровне 2016 года и составил 193 млрд рублей по состоянию на 1 января 2017 года (-1%). При этом наиболее динамичным сегментом осталась ипотека. В мае 2017 года банк завершил пятый выпуск ипотечных ценных бумаг по «классической» схеме секьюритизации, который был отмечен престижной наградой Cbonds Awards-2017 как лучшая сделка первичного размещения на рынке секьюритизации. Облигации получили рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf) рейтингового агентства Moody's Investors Service, а в октябре 2017 года банк «Возрождение» получил диплом «За вклад в развитие ипотеки на первичном рынке недвижимости» рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). В первом полугодии 2017 года банк вошел в ТОП-10 рейтингов банков по объему ипотечных выдач по итогам исследований агентств RAEX (Эксперт РА), РИА «Рейтинг» и «Русипотека».

Средства клиентов на депозитных и расчетных счетах выросли за 2017 год на 2% до 209 млрд рублей. Основной источник фондирования банка, средства физических лиц, прибавили за год 17% и составили на конец отчетного периода 163 млрд рублей.

С начала текущего года минимальные требования к нормативам достаточности капитала кредитных организаций были увеличены за счет повышения надбавки поддержания достаточности капитала. Банк «Возрождение» уверенно выполняет эти требования, а нормативы сохраняются на комфортном уровне. По состоянию на 1 января 2018 года, значения нормативов Н1.0, Н1.1 и Н1.2 составили 13,531%, 9,423% и 9,423% соответственно (с учетом надбавки поддержания достаточности капитала минимальные значения установлены на уровне 9,875%, 6,375% и 7,875%, соответственно).

В 2017 году успехи банка были отмечены наградами профессионального сообщества. Банк «Возрождение» стал лауреатом национальной премии «Финансовый Олимп-2017» в номинации «Community Banking». Организаторы премии отметили успехи банка в реализации бизнес-стратегии, ориентированной на максимальное присутствие в социально-экономической жизни региона и особые доверительные отношения с клиентам. Кроме того, в минувшем году банк «Возрождение» получил награду премии «Финансовая элита России — 2017» в номинации «Community Banking», а также стал победителем в номинации «За социальную активность в Московской области» XIII Ежегодной международной премии «Банковское дело».