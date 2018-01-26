Банк «Центр-инвест» выпустил новое приложение «Мобильный банк» для Android и iOS, которое позволяет получать оперативную информацию по картам, счетам, вкладам и кредитам, совершать переводы и коммунальные платежи, оплачивать услуги связи.

В приложении «Мобильный банк» «Центр-инвест» доступны авторизация по отпечатку пальца, совершение P2P-переводов на любые карты, погашение кредита и пополнение вклада. C помощью приложения можно найти ближайший банкомат «Центр-инвест», посмотреть информацию о курсах валют.

С помощью «Мобильного банка» клиенты могут вести учет и анализировать расходы по различным категориям (покупки, здоровье, услуги и т.п.) по всем своим счетам за разные периоды времени.

Таким образом, в одном месте собрана информация обо всех счетах, картах, кредитах, вкладах пользователя, а соблюдение всех требований безопасности позволит клиентам банка «Центр-инвест» не беспокоиться о сохранности личных финансов.

Мобильное приложение банка «Центр-инвест» доступно бесплатно в Play Market и App Store. Для входа в приложение необходимо ввести идентификатор/логин и пароль, которые вы используете в «Интернет-банке»*. Сервис «Интернет-Банк» доступен владельцам банковских карт «Центр-инвест» и подключается бесплатно в банкоматах и терминалах банка. Более 70% клиентов банка «Центр-инвест» уже пользуются дистанционными сервисами.

В планах расширить количество партнеров, доступных для оплаты услуг, добавить возможность оплаты штрафов и налогов и усилить аналитическую часть приложения по ведению кредитов и вкладов.

*Для первого входа в приложение «Мобильный банк» необходимо активировать сервис «Мобильные платежи» в полной версии «Интернет-Банка» в разделе «Сервис» - «Профиль клиента».