ЦБ выдал первые универсальные банковские лицензии. Согласно сообщениям на сайте регулятора, их получили АйСиБиСи Банк, Росдорбанк и Спецстройбанк.

Каждой из трех организаций выдана универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

В сообщениях указано, что лицензии выданы банкам «в связи с расширением деятельности».

Напомним, с 2018-го Банк России переходит к пропорциональному регулированию банковской системы. В течение года банки должны будут принять решение — либо увеличить капитал до 1 млрд рублей и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала — 300 млн рублей). Переходный период будет завершен к 1 января 2019 года. Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные послабления, для них будет действовать упрощенный порядок отчетности.



По умолчанию все банки пока «универсальные». Так, на страничках банков на сайте Центробанка дается пометка, что «банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией».