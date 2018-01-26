Одна из крупнейших криптовалютных бирж Японии Coincheck потеряла 500 млн единиц в криптовалюте NEM (около 400 млн долларов). В компании заявляют, что сумма была выведена с ее кошелька незаконным путем, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По его данным, ранее Coincheck объявила о приостановке вывода средств, а также покупки и продажи всех криптовалют, за исключением биткоина.

Представитель биржи заявил, что пока остается неизвестным, каким образом эта сумма была выведена, однако, по его словам, Coincheck делает все возможное, чтобы гарантировать безопасность активов своих клиентов.

NEM была запущена в 2015 году и является десятой крупнейшей криптовалютой.