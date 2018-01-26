Центральный банк России с 26 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 46,9288 коп., до 55,9288 руб. за «американца». Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,458 руб., что выше предыдущего дня на 0,96 коп.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов, на фоне коррекции на рынке энергоносителей, ухода поддержки со стороны налогового периода и роста пары EUR/USD на международном валютном рынке, мы ожидаем ослабления рубля к бивалютной корзине, прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

«При этом основной рост продемонстрирует европейская валюта. А вот доллар, скорее всего, перейдет в консолидацию у достигнутых уровней, что даст «медведям» шанс закрепиться ниже сопротивления, расположенного на уровне 56 рублей. При этом в дальнейшем мы не исключаем возможности тестирования этого уровня. Если же в середине дня на рынке энергоносителей активизируются покупатели, во второй половине торгов снижение в долларе может возобновиться, в результате чего он сделает шаг к минимумам, установленным в четверг», - анализирует эксперт.

«Несмотря на вчерашнее снижение нефти, рубль продолжил укрепляться и ожидаемо пробился ниже отметки в 56. Утренний курс ЦБ 55,93 рублей за доллар, - комментирует Олег Кисляк, президент АО «Банк Воронеж». Факторов несколько- слабевший доллар, высокая цена нефти. Но если бы не просевшая нефть, отскочивший доллар и угроза санкций, то были бы все шансы на более сильный рост. Ожидаемая стоимость к концу недели будет варьироваться в пределах 55,80-55,99 рублей за доллар».

«Рубль откровенно перекуплен, и на рынке может найтись немало игроков, которые перед наступлением выходных захотят зафиксировать прибыль», - заявляет Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.