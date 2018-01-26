Пересмотр прогноза по страновому рейтингу агентством Moody's не повлияет на настроения инвесторов, которые и так уже оценивают риски России на докризисном уровне, полагают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).



Ранее международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со «стабильного» до «позитивного», подтвердив его на уровне «Вa1».

«Решение о пересмотре прогноза по суверенному рейтингу России международным рейтинговым агентством не повлияло сегодня на финансовые рынки. Во-первых, это не пересмотр самого рейтинга, а лишь прогноза по рейтингу. Во-вторых, российские и зарубежные инвесторы уже давно оценивают кредитные риски РФ на докризисном уровне», — заявила старший директор, руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

По ее словам, например, доходность российских гособлигаций вернулась к докризисному уровню осенью 2017 года.



Ключевым фактором улучшения прогноза стала устойчивость российской экономики к шокам из-за падения цен на нефть и режиму санкций, отметила Порохова. По оценкам АКРА, доля внешнего долга уязвимого к санкциям в 2014 году составляла 15% на российском финансовом рынке в целом, в 2017 году — 13%.