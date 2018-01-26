В мероприятии приняли участие председатель правления «АК БАРС» Банка Зуфар Гараев, члены правления банка и представители бизнес-направлений. Модератором выступил пуководитель направления развития перспективных продуктов «АК БАРС Цифровые Технологии» Ярослав Шуваев.

Первой на демо была презентована новая версия мобильного приложения Ак Барс Онлайн 3.0, запущенная осенью прошлого года. Руководитель проектов Департамента информационных технологий «АК БАРС» Банка Айгуль Абзалова рассказала, что перед банком стояла цель разработать не просто приложение, а платформу, которая бы послужила фундаментом для любых последующих решений. С этой целью была сформирована команда разработчиков. В нее вошли высококлассные специалисты со всей России. По словам Айгуль Абзаловой, теперь у банка появился мощный инструмент, позволяющий за короткое время вывести на рынок новый цифровой продукт, востребованный пользователями.

Что касается мобильного приложения Ак Барс Онлайн 3.0, то теперь оно обогатилось рядом принципиально новых функций. Появились чаты пользователей приложения, возможность направить запрос группе людей, набор сервисов, информирующих о начислениях по штрафам, налоговым задолженностям, коммунальным платежам. Также приложение позволяет считывать номер по NFC, сканировать номера банковских карт камерой устройства и считывать штрих коды.

Развитие экосистемы нефинансовых сервисов в банке курирует директор цифровых платформ «АК БАРС Цифровые технологии» Евгений Иевлев. «АК БАРС 365» – своего рода маркет-плейса небанковских сервисов. Теперь пользователи сайта могут покупать туристические поездки и страховать свои туры, возвращать налоги, записываться на консультацию к медицинским специалистам.

Менеджер проектов лаборатории «АК БАРС Цифровые технологии» Артем Остапчук рассказал о робоэдвайзере «АК БАРС Советник» – системе консультирования клиентов Банка по вопросам инвестиций и сбережений, которая позволяет клиенту создать финансовый портфель. В октябре 2017 года банк запустил удобный сервис по дистанционному открытию брокерских счетов без визита в офис. Активно развивается кэшбэк-сервис по возврату части потраченных денег на банковскую карту за покупки в интернет-магазинах. Кроме того, в сентябре 2017 года «АК БАРС» Банк принял пилотное участие в краудлендингом проекте «Поток» – онлайн-площадке по привлечению займов для малого и среднего бизнеса.

Одним из приоритетных направлений деятельности «АК БАРС» Банка является улучшение процессов взаимодействия с корпоративными клиентами и создание для них удобных цифровых сервисов. Так, разработанная банком площадка для предпринимателей Profit внедрила сервис проверки контрагентов «Светофор», открыла возможность резервирования расчетных счетов и получения банковских гарантий онлайн. Также площадка включает в себя журнал для бизнесменов, посвященный историям развития бизнеса, советам в части налогообложения, государственных грантов и льгот для бизнеса и другим темам.

Начальник отдела интернет-маркетинга «АК БАРС» Банка Максим Пранов презентовал новую версию сайта банка, которая работает в тестовом режиме. Благодаря улучшениям в области дизайна и юзабилити, размещению актуальных лендингов, удалось увеличить конверсию на онлайн сервисах сайта.

Руководитель направления развития перспективных продуктов «АК БАРС Цифровые Технологии» Ярослав Шуваев представил возможности искусственного интеллекта Aimee, применяемого для создания чат-ботов. В настоящее время программа помогает операторам колл-центра, принимающим вопросы от клиентов, но в дальнейшем будет работать автономно.

В банке ведется работа в области Data Science (анализ больших объемов данных), которая направлена на применение технологий машинного обучения для продвижения банковских продуктов, сегментацию целевой аудитории на основе поведенческих признаков и исследование транзакционной активности. Технология позволяет формировать персонализированные предложения для клиентов банка.

Одно из перспективных направлений работы – развитие технологии Blockchain, которое курирует руководитель направления Blockchain «АК БАРС» Банка Евгений Архипов. За 2017 год были сделаны большие шаги по реализации и пилотированию таких проектов, как межбанковский KYC, реестр дропов и мошенников, реестр контрагентов. Помимо этого «АК БАРС» Банк подключился к платформе «Мастерчейн», разработанной ассоциацией «Финтех». Также, совместно с компанией Forklog Research, был выпущен исследовательский отчет на тему применения технологии блокчейн в разных сфера. В рамках акселератора Fintech Lab прошел пилот с сервисом таргетированных предложений SweetCard.

Были презентованы сервисы для оплаты мобильного телефона, проверки и оплаты задолженности по услугам ЖКХ. Они позволяют пользователям сети Интернет, не являющимся клиентами «АК БАРС» Банка, совершать платежи с карт других банков.

В декабре в рамках проекта по развитию канала продаж корпоративному бизнесу стартовала разработка нового продукта DSA (агент прямых продаж). Он направлен на увеличение числа активных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пользующихся услугами РКО. Продукт станет эффективным инструментом в руках агентов прямых продаж и обеспечит быстрый удаленный процесс открытия счета для предпринимателей.

Важным направлением развития на фоне трансформации системы массовых коммуникаций в «АК БАРС» Банке является интернет-маркетинг и создание каналов взаимодействия с аудиторией через социальные сети. В этом сегменте также были достигнуты серьезные результаты. Реклама в интернете стала одним из самых успешных каналов продаж. Аккаунты «АК БАРС» Банка имеют стабильное растущее число подписчиков в соцсетях, на вопросы клиентов, которые поступают через этот канал коммуникации, оперативно отвечают сотрудники банка. Одним из новых каналов коммуникаций стала платформа Яндекс.Дзен.