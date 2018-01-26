Конференция «Банки и МСБ: особенности отношений, проблемы и решения» направлена на рассмотрение актуальных вопросов по развитию МСП в условиях меняющегося экономического климата, конкуренции между банками на предоставление удобных, оптимальных услуг, а также структурных изменений в системе поддержки и субъектов малого и среднего предпринимательства; в том числе планируется обсудить требования к их деятельности и условия финансирования в 2018 году.

Участники конференции: члены правления банков и МФО, руководители департаментов МСБ, структурных подразделений, отвечающих за развитие сети, разработку продуктов, управление кредитными рисками, CRM и маркетинг, стратегию развития банковского сегментов микро-, малого и среднего бизнеса, представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и др. Планируется собрать все банки и МФО, активные в этом направлении.

Вопросы к рассмотрению:

Кредитование МСП — с государственной поддержкой и без нее. Новые формы обеспечения предприятий МСБ заемными средствами. Повышение налога для МСБ. Малый бизнес в условиях экономического кризиса. Стратегия развития инфраструктуры поддержки бизнеса на 2018 год Какие ДБО и мобильные приложения выбирают клиенты. Экосистемы для малого бизнеса: как с помощью экосистемы увеличить комиссионный доход и привлечь новых клиентов. Что нужно для расширения бизнеса? Новые тенденции в маркетинге — использование расширенного анализа данных в маркетинге, мультиканальность общения. О каких точках роста можно забыть? Основные ошибки: как можно легко провалить бизнес?

Программа продолжает формироваться. Будем благодарны за пожелания, кого хотите услышать и какие темы рассмотреть.

Обзор прошлогоднего мероприятия на нашем сайте.

Участие для представителей банков, МФО, страховой компаний — 10 000 рублей + НДС.

Участие в конференции для представителей прочих организаций и компаний: 15 000 рублей + НДС за одного делегата.

Для второго участника — скидка 10%, для третьего участника — скидка 15%.

Зарегистрироваться можно на странице конференции, по электронной почте и по телефону: adv@bankir.ru , +7 (495) 665-52-57, доб. 214 Кристина Шорина: shorina@bankir.ru

Комментарии и предложения по мероприятиям: Ольга Крылова, krylova@bankir.ru , тел.: +7(495) 665-52-55, доб. 433; +7 (916) 498-43-35.