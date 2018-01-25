Необходимо сокращать долю государства в Сбербанке и ВТБ . Такое мнение высказал в интервью агентству «Прайм» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Кашеваров.

По его словам, этот процесс должен соотноситься с выстраиванием системы обеспечения стабильности банковского сектора.

Кашеваров объяснил, что «есть юрисдикция, которая стабильность банковской системы обеспечивает несколько иными механизмами, а именно требованием заключения генеральных соглашений с нацбанком, с генеральным акционером этого банка. Суть соглашения сводится к тому, чтобы этот генеральный акционер в случае ухудшения показателей банка начал его финансово оздоровлять».

«У нас сейчас ситуация другая, — указал замглавы ФАС. — Собственники, если они имеют диверсифицированный капитал, в первую очередь начинают расставаться с активами на банковском рынке и спасать активы промышленные. А вот если предположить, что соглашение заключается с генеральным акционером, то мы будем иметь обратную картину. То есть в первую очередь будет спасаться банк, собственники вынуждены будут расставаться с активами в других отраслях и, наоборот, поддерживать стабильность банковской системы как таковой».

Оба механизма имеют право на существование, при этом в России долгое время стабильность банковской системы ассоциировалась именно с поддержкой государства.

«Возможный путь здесь (в сокращении доли государства в Сбербанке и ВТБ. — Прим. Банки.ру) — все должно корреспондироваться с выстраиванием системы обеспечения стабильности банковской системы. И уже тогда можно будет говорить о приватизации, когда этот процесс с учетом тех новых путей, которые сейчас выработал Центральный банк, будет понятен и придет уверенность, что этот механизм работает», — отметил Кашеваров.



Комментируя мнение о том, что проведению приватизации банков мешают санкции, он заметил, что это «условный фактор». Все упирается «лишь в наличие денег и в оценку возможности инвесторов купить предложенные акции».

