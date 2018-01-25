В Госдуму внесен законопроект о закреплении крипторубля в качестве законного средства платежа на территории России. Автор инициативы — депутат Ризван Курбанов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.



«Вносимый законопроект разработан в целях регулирования отношений, связанных с производством и оборотом на территории Российской Федерации цифровых финансовых активов... Данный цифровой финансовый актив предлагается назвать «крипторублем» и обеспечить возможность его использования в качестве законного средства платежа на территории Российской Федерации. За органами государственной власти Российской Федерации предлагается закрепить полномочия по контролю за обращением данного цифрового финансового актива», — говорится в пояснительной записке.

Соответствующие изменения предлагают внести в ст. 140 Гражданского кодекса РФ.

Согласно законопроекту, крипторубль — цифровой финансовый актив (криптовалюта), имеющий хождение на территории РФ, который защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых трансакций.