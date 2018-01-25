Платежная система «Яндекс.Деньги» начала отображать для потребителей статус надежности оператора услуг при оплате квитанций. Новая опция реализуется в сотрудничестве с сервисом DaData.ru (ежедневно получает от ФНС данные о компаниях и ИП).

Всего отображается три статуса: организация здорова, в процессе ликвидации или ликвидирована. По ним человек может понять, стоит ли отдавать деньги незнакомой компании или, например, не устарели ли реквизиты организации, которой он регулярно платит за коммунальные услуги, говорится в сообщении «Яндекс.Деньги».

Посмотреть статус конкретной компании можно на сайте «Яндекс.Деньги» в разделе «Квитанции». Для этого достаточно ввести ее название или ИНН. Если с организацией все в порядке, пользователь сможет оплатить ее услуги любым удобным способом. Если компания на стадии ликвидации, сервис также поможет заплатить, но предупредит, что с организацией что-то не так. Счет от ликвидированной компании оплатить не получится.

По словам Олеси Парфенчук, менеджера направления городских платежей «Яндекс.Деньги», некоторые из нас годами оплачивают коммуналку и не замечают, что, например, произошла реорганизация или смена ТСЖ. Если компания находится в процессе банкротства или уже не существует, платеж может уйти в никуда — и за его просрочку будет начисляться пеня. Пользователи «Яндекс.Деньги» смогут этого избежать.