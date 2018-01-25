Высокий суд Лондона поддержал требования Сбербанка и фондов семейства Franklin Templeton к Международному Банку Азербайджана (МБА), связанные с реструктуризацией его долгов, следует из решения Высокого суда Лондона, с которым ознакомился Reuters .

МБА, крупнейший банк Азербайджана, в мае 2017 года неожиданно объявил о реструктуризации обязательств на 3,3 млрд долларов. Банк совместно с правительством Азербайджана предложил кредиторам, включая владельцев еврооблигаций, списать часть долга. Дисконт зависел от категории долга и составлял 3, 20 или 50% сказал Reutersисточник, близкий к Сбербанку. Банк, по его словам, попал во вторую категорию, с чем был не согласен.

В мае МБА получил решение Высокого суда Лондона о моратории на удовлетворение требований кредиторов. Реструктуризация велась в рамках азербайджанского законодательства и должна была завершиться 30 января 2018 года.

Согласно документам Высокого суда, мораторий не позволяет кредиторам начинать или продолжать любые действия против МБА или его собственности без разрешения суда. МБА попросил продлить мораторий после 30 января, но Сбербанк и Franklin Templeton Investment Management Limited (FTIML) выступили против этого, свидетельствует решение суда от 18 января, с которым ознакомился Reuters.

Сбербанк в 2016 году выдал МБА кредит на 20 млн долларов на сделки по торговому финансированию. FTIML являлся держателем облигаций МБА с погашением в 2019 году на 500 млн долларов.

Оба кредитора не согласились с планом реструктуризации. Сбербанк и FTIML указали, что их отношения с должником строились по английскому праву и сослались на прецедент 1890 года, известный как «дело Гиббса": долг, регулируемый английским правом, не может быть списан из-за процедуры банкротства должника в другой юрисдикции.