Информации о разработчиках BCA нет.
24 января, в сети биткоина на блоке 505 888 состоялся очередной хардфорк – Bitcoin Atom (BCA).
Как сообщал Банкир.Ру, изначально ожидалось, что это произойдет 25 января, но нужный блок был добыт раньше. Bitcoin Atom призван устранить имеющиеся недостатки Bitcoin, объединив гибридный механизм консенсуса и атомарные свопы.
Проект также планирует интегрировать Lightning Swaps (LS) для обеспечения быстрых и дешевых транзакций. В сети Bitcoin Atom обмен цифровых активов можно будет производить напрямую, что позволит отказаться от услуг посредников.
Согласно данным на официальном сайте проекта, сообщает Anycoin, Bitcoin Atom готовы поддержать такие биржи, как OKEX, YObit и Exrates.
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