24 января, в сети биткоина на блоке 505 888 состоялся очередной хардфорк – Bitcoin Atom (BCA).

Как сообщал Банкир.Ру, изначально ожидалось, что это произойдет 25 января, но нужный блок был добыт раньше. Bitcoin Atom призван устранить имеющиеся недостатки Bitcoin, объединив гибридный механизм консенсуса и атомарные свопы.

Проект также планирует интегрировать Lightning Swaps (LS) для обеспечения быстрых и дешевых транзакций. В сети Bitcoin Atom обмен цифровых активов можно будет производить напрямую, что позволит отказаться от услуг посредников.

Согласно данным на официальном сайте проекта, сообщает Anycoin , Bitcoin Atom готовы поддержать такие биржи, как OKEX, YObit и Exrates.