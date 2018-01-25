Торговый оборот международного финансового бренда «Альпари» по итогам 2017 года превысил 1,3 трлн долларов, оказавшись на 29% больше, чем в 2016-м. Это стало результатом увеличения активности трейдеров и инвесторов и высокой волатильности на валютном рынке, а также усовершенствования линейки продуктов компании, следует из ее сообщения.

По итогам прошлого года у клиентов «Альпари» в разных странах самой популярной валютной парой по-прежнему остается EUR/USD (евро/доллар). Рост по этому финансовому инструменту составил почти 30%. Среди крупных валютных пар за прошлый год ощутимо прибавили инструменты с японской иеной — USD/JPY, GBP/JPY, EUR/JPY (доллар, британский фунт стерлингов и евро к иене соответственно). Оборот по ним по сравнению с 2016 годом вырос более чем в полтора раза — на 57—77%. Также значительно увеличился оборот по парам AUD/USD (австралийский доллар к доллару США) и USD/CAD (доллар США к канадскому доллару).

В числе прочего отмечается, что клиенты «Альпари» продолжают наращивать интерес к торговле золотом: торговый оборот по инструменту XAU/USD вырос на 37% по сравнению с 2016 годом.

В «Альпари» сообщают, что бренд «готовится открыть новую страницу истории своей работы на рынке Евросоюза». Как рассказал владелец бренда Андрей Дашин, знаковым событием в конце прошлого года стало получение компанией лицензии на инвестиционную брокерскую деятельность от Комиссии по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии. «Ожидается, что свою операционную деятельность компания Alpari Europe IBS AS, входящая в состав международного финансового бренда «Альпари», начнет в первом полугодии 2018 года. Кроме того, мы продолжаем расширять бизнес в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, на Маврикии и в других странах бассейна Индийского океана», — указал Дашин.



Также он напомнил, что в июне прошлого года в России начал операционную деятельность лицензированный форекс-дилер «Альпари Форекс». Его первым клиентом стал чемпион мира по быстрым шахматам, гроссмейстер Сергей Карякин, уточнили в компании.