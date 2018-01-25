Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил задолженность бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова, скрывающегося от следствия по делу о мошенничестве в Хорватии, перед Банком Развития Технологий в размере 384,5 млн рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Финансовый управляющий имуществом экс-депутата Виктор Ельцов обжаловал в апелляции определение столичного арбитража от 22 сентября 2017 года. Тогда суд включил долг перед банком в размере 384,5 млн рублей в реестр требований кредиторов Митрофанова.

Арбитраж Москвы в декабре 2017 года признал Митрофанова банкротом. В отношении него была введена процедура реализации имущества.

Суд в ноябре 2017 года удовлетворил заявление финансового управляющего имуществом Митрофанова об обязании представить документы о его финансово-хозяйственной деятельности, включая сведения об имуществе. В частности, Митрофанов должен предоставить в суд сведения о полученных доходах за период, предшествующий дате подачи заявления о признании его банкротом, включая сведения о доходах от предпринимательской деятельности.

Заявление о банкротстве Митрофанова было направлено в суд московским БМВ Банком, который является дочерней структурой немецкого автоконцерна BMW.

Федеральная служба судебных приставов в декабре 2016 года сообщила, что с Митрофанова взыскивается более 18 млн рублей различных долгов. За бывшим депутатом, отмечали приставы, числятся задолженности по шести исполнительным документам, три из которых — автомобильные штрафы на общую сумму 4 тыс. рублей и еще 1 тыс. рублей исполнительского сбора.

Кроме того, по решению Измайловского районного суда от мая 2016 года депутат должен выплатить 7,1 млн рублей, еще 10 млн — по требованию Хамовнического суда от июня 2016 года, а также 1 млн рублей задолженности по кредитам согласно решению Измайловского суда, которое было вынесено в сентябре 2016 года.



В июне 2014 года Госдума лишила Митрофанова депутатской неприкосновенности в связи с обвинениями по уголовному делу о покушении на мошенничество.