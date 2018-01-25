Решение о поглощении будет вынесено на следующий набсовет Внешэкономбанка.

Внешэкономбанк (ВЭБ) определился с будущим своих банковских «дочек» — «Глобэкса» и Связь-Банка, которые госкорпорация уже два года безуспешно пытается продать, пишет «Коммерсант». По данным издания, Связь-Банк, как более крупный и устойчивый, поглотит «Глобэкс», и это решение будет вынесено на следующий набсовет.

«Слияние в такой форме позволит решить проблемы с капиталом у «Глобэкса»,— отметил руководитель отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. Он, правда, подчеркнул, что для продажи объединенного банка придется разобраться с высокорисковыми активами «Глобэкса», в частности с вложениями в ЗПИФы на 20 млрд рублей. А кроме того, чем крупнее банк, тем сложнее найти на него покупателя на слабом рынке.

Продажа «Глобэкса» и Связь-Банка как непрофильных активов заложена в стратегию ВЭБа до 2021 года и должна была состояться до конца III квартала 2017 года. Но ни одни переговоры не увенчались успехом. Среди потенциальных покупателей назывались структуры «Роснефти», банкир Артем Аветисян, НПФ «Благосостояние», Совкомбанк, а также акционеры Бинбанка. В конце прошлого года заговорили о том, что «Глобэкс» перейдет государству и станет «банком для оборонки», а раньше в качестве такой структуры предлагался и Связь-Банк. Однако ни один из этих двух банков, несмотря на переговоры руководства ВЭБа с правительством, не стал опорным для оборонной промышленности. Эта роль досталась санированному ЦБ Промсвязьбанку.

В итоге в госкорпорации буквально сдались и пошли на поводу у скептиков, которые уже долгое время заверяют, что если вообще возможно продать эти банки при нынешней конъюнктуре рынка, то уж точно не по отдельности. Глава ВЭБа Сергей Горьков на этой неделе не исключил объединения Связь-Банка и «Глобэкса», заявив: «Сейчас нет аппетита на рынке, будем думать про объединение этих банков, потому что бессмысленно их иметь в таком виде».

Впрочем, идея объединения оглашалась еще летом прошлого года, но только теперь она приобрела четкие очертания.