Альфа-Банк разместил бессрочные cубординированные еврооблигации по «Базелю III» на 500 млн долларов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Первый кол-опцион предусмотрен через 5,25 года, ставка купона на первые 5,25 года была зафиксирована на уровне 6,95% годовых (выплата ежеквартальная).

«Данная трансакция в очередной раз доказывает, что банк имеет доступ к международным рынкам капитала по конкурентным ставкам доходности даже при выпуске подобных сложных инструментов. То, что ставка купона была зафиксирована более чем на 1% ниже ставки, по которой мы привлекали аналогичный субординированный заем в ноябре — декабре 2016 года, говорит о том, что наша работа в прошедшем году, роль, которую банк играет на российском рынке банковских услуг, положительно оцениваются инвесторами. Ставка купона 6,95% является рекордно низкой для всех российских банков — и частных, и государственных — для привлечения капитала первого уровня в формате еврооблигаций. В сделке приняло участие более 75 институциональных инвесторов и крупных фондов из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы», — прокомментировал и. о. главного управляющего директора Альфа-Банка Алексей Чухлов.



После согласования договора займа с ЦБ сумма выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-Банка. Эмитент бумаг — ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и UBS Limited, добавили в банке.

