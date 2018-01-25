Сбербанк разместил на своем официальном YouTube-канале новый видеоролик , рекламирующий стажировки в крупнейшей кредитной организации России.



По сюжету подростки и их родственники приходят в специальный инновационный центр, в котором сотрудник Сбербанка — известный техноблогер WYLSACOM (Валентин Петухов) — предлагает чипы со знаниями. Технологические «новинки» позволяют загрузить в мозг информацию по необходимому предмету, чтобы сдать его в институте на «тройку», «четверку» или «пятерку». Имеются и «пакетные» решения, позволяющие стать круглым отличником.

В ролике один из студентов, желающий купить чудо-чип, говорит: «Биткоин принимаете?». Получив отрицательный ответ, он саркастично спрашивает уже у зрителя: «А где его вообще принимают?».

Данный рекламный ролик Сбербанка призван привлечь внимание к возможности прохождения оплачиваемой стажировки для студентов в кредитной организации.

«Если для вас agile, big data и machine learning — это не просто мем, то приходите на стажировку в Сбербанк», — предлагает голос за кадром в конце видео.

Ролик с WYLSACOM стал первым видео, размещенным Сбербанком России на своем YouTube-канале в 2018 году.