Сбербанк России не рассматривает возможность покупки КБ «Возрождение», заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в Давосе.

«Нет, мы не рассматриваем этот актив», — сказал он.



Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что группа рассмотрит этот актив по окончании Всемирного экономического форума в Давосе.

Председатель правления «Возрождения» Марк Нахманович заявлял ТАСС, что акционеры банка Дмитрий и Алексей Ананьевы должны сократить долю в кредитной организации до 10% в течение 90 дней с момента введения временной администрации в банке.