Капитализация Сбербанка на Московской бирже превысила по итогам торгов в четверг, 25 января, 5 трлн рублей, следует из данных торговой площадки.



Цена обыкновенных акций финучреждения увеличилась на 1,26%, до 250,64 рубля за одну штуку; привилегированные бумаги подорожали на 2,35%, до 209 рублей за штуку.



По данным Мосбиржи, рыночная капитализация обыкновенных акций Сбербанка составляет 5,41 трлн рублей, а привилегированных — 209 млрд рублей.