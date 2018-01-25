Роструд, Сбербанк и «Юлмарт» провели пробную электронную проверку кадровых документов с использованием проверочных листов, сообщили в пресс-службе Роструда.

«В рамках первого этапа эксперимента была проведена апробация механизма организации и проведения проверки нескольких электронных кадровых документов с использованием проверочных листов в автоматизированной системе контрольно-надзорной деятельности Роструда, а также отработана технология обмена между Рострудом и Сбербанком электронными кадровыми документами, подписанными электронной подпись, по защищенным каналам связи. Аналогичная электронная проверка была также проведена с компанией «Юлмарт», — отметили в ведомстве.

В дальнейшем планируется подготовить предложения по технологии проведения подобной контрольной проверки кадровых документов, требования к унифицированным форматам обмена электронными документами и предложения по изменению законодательства в части устранения правовых и технических ограничений проведения электронного надзора кадровых документов.

В пилотном режиме также планируется внедрить электронный кадровый документооборот в деятельность микропредприятий.