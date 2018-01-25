Независимое рейтинговое агентство Weiss Ratings провело инвестиционный анализ 74 криптовалют.

Таким образом, наивысший рейтинг А не получила ни одна криптовалюта. Рейтинг B получил Ethereum, B- заслужили Cardano и Neo, биткоин удостоил только рейтинга C+, а Bitcoin Cash – С-. Рейтинг D получили Novacoin и Salus. При этом биткоин получил рейтинг С+ из-за высокой волатильности, а также проблем с масштабируемостью, энергопотреблением и управлением.

По словам основателя Weiss Ratings Мартина Вайса, несмотря на высокую волатильность, у криптовалюты есть будущее и потенциал для того, чтобы инвесторы смогли получить хорошую прибыль. Тем не менее, рынок криптовалют все еще непонятен инвесторам. Им нужна ясность, которые могут предоставить только надежные, беспристрастные оценки.

«Оценки A и B могут интерпретироваться как рекомендации к покупке. При этом инвесторы не должны слишком беспокоиться по поводу рейтинга C — он означает, что актив нужно придержать. Оценки D и E означают, что криптовалюту лучше продать», - цитирует ForkLog экспертов агентства.