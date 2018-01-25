Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) предлагает дополнить проект закона о регулировании криптовалют введением статуса криптопредпринимателя с облегченным налогообложением.

По словам президента РАКИБ Юрия Припачкина, у ассоциации есть замечания в первую очередь по организации ICO.

«Самое главное, мы предлагаем дополнить все регистрацией непрофессиональных инвесторов и созданием в стране статуса криптопредпринимателя с облегченным налогообложением. То есть мы считаем, что нужно пойти дальше и сразу вводить регистрацию электронных кошельков, привязанных к этим предпринимателям. Дать им возможность инвестировать, но вести контроль деятельности кошельков», - прокомментировал Припачкин опубликованный Минфином проект федерального закона «О цифровых финансовых активах».

В целом же РАКИБ позитивно оценивает законопроект и считает, что Минфин проделал большую работу в понимании процессов, сообщает Anycoin .