IDRAM стал первой платежной системой Армении, представленной в QIWI Кошельке на qiwi.com и его мобильных приложениях для iOS и Android. Денежные переводы осуществляются между аккаунтами QIWI Кошелька и электронной платежной системы IDRAM. Получатель денежного перевода затем может вывести сумму на банковскую карту или счет, в офлайн-пункты IDRAM, на аккаунты пользователей других платежных систем.

Для отправки денежного перевода с помощью QIWI Кошелька достаточно выбрать провайдера IDRAM, ввести IDRAM ID (идентификационный номер получателя в системе), на который совершается перевод и сумму перевода.

Услуга предоставляется без комиссий, а информация о курсе рубля к драму доступна во время оформления перевода.

Ранее в QIWI Кошельке были реализовали переводы из Армении с помощью мобильных приложений и веб-сайта платежной системы IDRAM.

О QIWI

QIWI – ведущий платежный сервис нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет и мобильным каналам связи. Она включает свыше 19 млн виртуальных кошельков и более 152 000 терминалов и точек приема платежей. С помощью QIWI торговые компании принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму 79 млрд руб. от более чем 51 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг, используя физические и электронные платежные инструменты попеременно.

Источник: КИВИ Банк (АО)