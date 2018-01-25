PSA Bank (ПСА Банк, ООО «Банк ПСА Финанс РУС» лицензия № 3481) с 25 января в очередной раз присоединился к государственным программам льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Действие специальных условий распространяется на Peugeot 408 и Citroёn C4 Седан, стоимостью менее 1 450 000 рублей и произведенные в РФ после 01.12.2017.

При покупке автомобилей Peugeot и Citroёn в кредит участники госпрограмм могут получить скидку на внесение первоначального взноса, предоставляемую за счет субсидий государства в размере 10% от стоимости автомобиля.

Программа «Первый автомобиль» нацелена на клиентов, которые до этого не имели транспортного средства и планируют совершить покупку в 2018 году. Программа «Семейный автомобиль» направлена на поддержку семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей.

Участникам необходимо иметь действующее водительское удостоверение и быть свободными от обязательств по другим автокредитам в 2017 и 2018 году.

Для приобретения Peugeot 408 и Citroёn C4 Седан участники могут выбрать из нескольких кредитных программ: «Специальный кредит» с выгодной ставкой или кредит «С остаточным платежом», который позволяет достичь комфортного размера ежемесячных платежей.

За дополнительной информации достаточно обратиться в официальные дилерские центры PEUGEOT CITROЁN и по телефону «горячей линии»: 8 (495) 926-83-24.

Эндрю Джон Нортон, Председатель Правления ООО «Банк ПСА Финанс РУС»: «Мы очень рады тому факту, что наши автомобили продолжают участвовать в госпрограммах. Своей поддержкой правительство вносит ценный вклад в развитие автомобильного рынка России и создает прекрасные возможности для потребителей, в частности для начинающих водителей и многодетных семей».