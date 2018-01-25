Увлечение криптовалютами может привести к потере всего имущества при падении их курса, в связи с чем государство должно разработать меры защиты своих граждан. Об этом сказал в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе VI Рождественских парламентских чтений в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

«Люди продают свое имущество, чтобы быстро обогатиться, скупая криптовалюты. На экране показывают неудержимый рост курса биткоина к доллару, и у людей, как говорится, «сносит крышу». А потом вдруг биткоин обрушивается, и люди понимают, что они ничего не выиграли и потеряли все, что имели», — сказал он.

По мнению предстоятеля Русской православной церкви, необходимо объединить усилия государства и церкви, чтобы ограничить стремление людей к рискованным действиям.

«Церковь видит свою задачу в воспитании человека таким образом, чтобы он не был порабощен страстями и стремился к праведному труду. Но и государство в такой ситуации призвано защитить человека от чрезмерных рисков и даже прямого обмана», — добавил патриарх Кирилл.