Организаторы ICO проекта Benebit скрылись с по меньшей мере $2,7 млн средств инвесторов. По другим данным, сумма привлеченных и похищенных ими средств составляет $4 млн.

Как сообщает Anycoin , Benebit должн был разработать новую платформу для поддержки лояльности клиентов. Команда скам-проекта активно развивала его в социальных сетях в течение года.

После завершения ICO сайт проекта и его аккаунты в соцсетях перестали работать. Действует только канал проекта Telegram, который ведут администраторы, также считающие себя жертвой обмана заказчиков, предположительно находящихся в Индии.

Проверка показала, что представленные на сайте скам-проекта фотографии команды были взяты с сайта британской школы для мальчиков, а указанные организаторами паспортные данные также оказались поддельными.