Россия рассматривает возможность участия в глобальной инициативе по применению искусственного интеллекта, создание которой было анонсировано на полях Всемирно экономического форума. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на Давосском форуме, сообщает ТАСС .

«Мы смотрим на различные возможности использования искусственного интеллекта, например, пришли к соглашению со Всемирным экономическим форумом, мы присоединяемся к их инициативе по искусственному интеллекту», — сказал министр.

Как позднее рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф, в этом году ВЭФ объявил о создании глобальной и инициативы по искусственному интеллекту, которая займется изучением его применения и внедрения в различных отраслях. По словам главы госбанка, также было объявлено об открытии двух центров инициативы — в Японии и в Индии.

«Сегодня Орешкин сказал, что Россия тоже сейчас ведет переговоры по присоединению к этой инициативе и, может быть, открытию чего-то подобного в Москве», — отметил Греф.