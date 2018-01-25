По словам министра экономического развития Максима Орешкина, Россия смотрит на различные возможности использования искусственного интеллекта.
Россия рассматривает возможность участия в глобальной инициативе по применению искусственного интеллекта, создание которой было анонсировано на полях Всемирно экономического форума. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на Давосском форуме, сообщает ТАСС.
«Мы смотрим на различные возможности использования искусственного интеллекта, например, пришли к соглашению со Всемирным экономическим форумом, мы присоединяемся к их инициативе по искусственному интеллекту», — сказал министр.
Как позднее рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф, в этом году ВЭФ объявил о создании глобальной и инициативы по искусственному интеллекту, которая займется изучением его применения и внедрения в различных отраслях. По словам главы госбанка, также было объявлено об открытии двух центров инициативы — в Японии и в Индии.
«Сегодня Орешкин сказал, что Россия тоже сейчас ведет переговоры по присоединению к этой инициативе и, может быть, открытию чего-то подобного в Москве», — отметил Греф.
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